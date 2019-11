È ripreso davanti al Gup del tribunale di Sassari, Giancosimo Mura, il procedimento penale a carico dei quattro dirigenti della Syndial imputati per la discarica non autorizzata nella cosiddetta ‘collina dei veleni’ di Minciaredda, nella zona industriale di Porto Torres.

Il pm Paolo Piras aveva chiesto per Gianluca D’Aquila, Luigi Volpe, Francesco Misuraca e Giovanni Milani il rinvio a giudizio, ma oggi gli avvocati della difesa hanno depositato una memoria con cui chiedono al giudice l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Il gup ha fissato la prossima udienza al 12 dicembre: in quell’occasione si pronuncerà sull’eccezione promossa dai legali.

Gli imputati sono accusati di non avere posto in essere la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica di “La Marinella”, nota ai più come Minciaredda. Nelle scorse udienze erano state vagliate e accolte dal Gup le richieste di costituzione come parti civili dei Comuni di Sassari e Porto Torres, del Parco dell’Asinara, della Regione Sardegna, del Wwf e del Capsa Nord Sardegna.