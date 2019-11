Al via da oggi l’ispezione ordinata da Roberto Speranza per “indagare” sul caso Aias. Gli uomini del ministero della Salute saranno nel centro Aias di Cagliari, sul lungomare Poetto, alle 11. Si tratta di una “visita urgente”, dovuta alle notizie “sull’instabilità economica finanziaria del centro e sul presunto mancato pagamento delle retribuzioni del personale impiegato”, e al fatto che “tale situazione potrebbe provocare gravi ripercussioni sulle prestazioni sanitarie agli assistiti che rientrano nella categoria dei pazienti fragili”.

L’obiettivo è quello di verificare il rispetto delle clausole previste dal contratto di convenzione con la Regione e i livelli di servizi erogati. La visita ispettiva era stata a più riprese sollecitata da alcuni deputati, dai sindacati confederali e dai consiglieri regionali di LeU Eugenio Lai e Daniele Cocco.

I dipendenti dell’Aias aspettano il pagamento di 12 mensilità e in queste settimane hanno moltiplicato le azioni di protesta per ottenerle. Nel frattempo, restano tesissimi i rapporti tra la Regione e l’associazione sul nodo debiti-crediti, un aspetto della vicenda che ha imboccato anche la via giudiziaria con il ricorso al concordato preventivo da parte di Aias che ha bloccato sul nascere l’iter che avrebbe potuto portare al fallimento dell’Associazione.