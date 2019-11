Urp, Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, rende noto tramite comunicato stampa che in due distinte operazioni ha scoperto due allevamenti clandestini di suini e ha contestato sanzioni per 20 mila euro oltre a determinare il sequestro di entrambi gli allevamenti.

“Nelle campagne di Sestu in località ‘Is Fundalis’ a ridosso della SS 131, il personale del Nucleo investigativo, impegnato nei controlli per il contrasto alle discariche abusive, ha rivenuto tra i rifiuti un recinto con 30 suini. Gli accertamenti hanno confermato che l’allevamento fosse completamente abusivo, privo alcun tipo di controllo sanitario perché non censito come azienda zootecnica” scrive il Corpo Forestale.

“I Forestali hanno proceduto quindi a informare il Servizio veterinario della ASL per procedere alla avvio dei controlli dell’allevamento, il quale è ora sottoposto a sorveglianza sanitaria ed alla contestazione della sanzione amministrativa di €.10000 nei confronti del relativo conduttore, un meccanico di Sestu”.

“Con le stesse modalità ma in località “S’Ibiscedda”, zona agricola del comune di San Gavino, il personale del Nucleo investigativo insieme al personale della Stazione Forestale di Sanluri ha scoperto all’interno di un recinto un allevamento di 59 suini. Anche in questo caso, l’allevamento era privo di codice aziendale e senza alcun controllo sanitario. Date le circostanze si sanzionato l’allevatore di €.10000. Il Servizio Veterinario ASL Cagliari – distretto di Sanluri, è intervenuto e ha sottoposto a sequestro sanitario l’allevamento” conclude nel comunicato.