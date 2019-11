Come preannunciato mercoledì, il weekend sarà caratterizzato da condizioni di maltempo. La causa del peggioramento sarà ascrivibile all’ennesimo vortice di bassa pressione mediterraneo, vortice che si formerà a ridosso della nostra regione non appena l’aria fredda nord atlantica entrerà sui nostri mari.

In realtà proprio in queste ore stiamo osservando un poderoso ciclone oceanico a ridosso dell’Europa occidentale e sarà proprio l’estensione delle maglie cicloniche di tale struttura a innescare la ciclogenesi mediterranea. Osservando i modelli matematici ad alta risoluzione possiamo dirvi che la giornata peggiore dovrebbe essere quella di sabato. Una giornata nella quale ci aspettiamo piogge piuttosto diffuse che localmente potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. Non escludiamo locali nubifragi, in particolare sulla fascia meridionale e in successiva estensione verso quella orientale e nell’interno.

Ma come detto dovrebbe piovere un po’ dappertutto.

Domenica, con la progressione del vortice verso levante, dovrebbero iniziare ad aprirsi delle schiarite ma non mancheranno – soprattutto nella prima parte della giornata – residue precipitazioni. Precipitazioni che localmente potrebbero assumere nuovamente carattere di rovescio. Diciamo che l’intera giornata sarà condizionata da spiccata variabilità.

Per concludere un accenno ai venti: sabato soffieranno dai quadranti meridionali, con raffiche anche di burrasca sulla fascia occidentale dell’Isola. Domenica ruoteranno da Maestrale e avremo un calo delle temperature.

