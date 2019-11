I Carabinieri di Selargius hanno denunciato a piede libero M.S., 25enne residente nella cittadina dell’hinterland, già noto alle forze dell’ordine e attualmente detenuto per altri reati, per furto aggravato commesso all’interno del plesso scolastico in disuso Deutsche Schule Decimonmannu di proprietà dello Stato Tedesco, in via Oristano.

La vicenda risale al 25 febbraio scorso, quando il custode aveva denunciato che ignoti, alcuni giorni prima, dopo aver sfondato una porta secondaria, erano entrati nella struttura, mettendola a soqquadro e rubando arredi e materiale vario.

Le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuta nell’immediatezza per effettuare il sopralluogo tecnico, hanno permesso, durante la fase dei rilievi tecnici, di rilevare diverse impronte e tracce ematiche, risultate decisive per l’identificazione del responsabile.

Infatti, dopo essere state opportunamente repertate, le stesse tracce sono state trasmesse ai Carabinieri del Ris di Cagliari che, al termine di specifici accertamenti di laboratorio di natura biologica e dattiloscopica, hanno ricondotto al giovane che i militari della Stazione di Selargius sospettavano come uno degli autori. In virtù di quanto accertato, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.