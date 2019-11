Si inizia sabato alla mediateca del mediterraneo con la presentazione della safe guarding policy

federazione italiana scherma e si prosegue domenica 24 al palasport di sestu con il campionato regionale under 17 e under 23.

Sabato 23 Novembre dalle 16 alto 18 alla MEM idi Cagliari si terrà la presentazione della Safeguarding Policy della Federazione italiana Scherma.

Il programma consiste in attività finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto di molestie ed abusi in ambito sportivo a disposizione del mondo della scherma, soprattutto dei settori giovanili. La Fis è la prima Federazione Sportiva Italiana a recepire le indicazioni del cio, a testimonianza concreta dell’attenzione costante alla formazione di uomini e cittadini

prim’ancora che atleti. Un obiettivo cui sono diretti tutti i progetti sociali promossi dalla FIS negli anni. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Jaresa assieme alla ASD Accademia d’anni Athos di Cagliari e con la collaborazione della Federazione Italiana Scherma.

Interverranno dirigenti Sportivi, Avvocati e personalità pubbliche che diranno la loro riguardo ad un Impianto normativo tosi complesso quanto importante. Sarà presente la referente della Federazione Italiana Scherma. L’evento é rivolto a tecnici, dirigenti, atleti e famiglie interessate alla tematica e pronte a confrontarsi liberamente.

Il 24 Novembre dalle ore 9,30 alle ore 17 presso il Palazzotto dello Sport di Sestu, in Via Dante, si svolgerà II Campionato Regionale Under 17 di Spada, Fioretto e Sciabola e II Campionato Regionale U23 di Spada e Fioretto. Gli atleti dell’U17 concorreranno anche al VII Memoria! Maestro Rafaele Zicca, grande nome della Scherma Isolana, II Campionato è organizzato dall’ASD Accademia d’armi Athos di Cagliari con il patrocinio del CONI Sardegna, del Comune di Sestu e della Federazione Italiana Scherma.