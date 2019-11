Spacciava droga nelle sale giochi, affiancava i giocatori di slot e forniva loro dosi di eroina. Sperava che confondendosi tra i vari clienti sarebbe riuscito a evitare l’arresto, ma lo stratagemma non è servito.

I carabinieri della squadra scelta del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga Giovanni Orrù, 47 anni, personaggio già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno definito come una sorta di “drug machine”, visto che spacciava soprattutto nelle sale dove si trovavano videopoker e slot. Ieri lo hanno bloccato mentre entrava in una sala giochi di viale Monastir a Cagliari.

Perquisendolo i militari hanno recuperato otto dosi di eroina. La droga era nascosta negli slip. Dopo il processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il 47ene è stato rimesso in libertà ma avrà l’obbligo di firma giornaliera in caserma.