Incidente stradale in tarda serata nel quartiere Is Mirrionis, dove una Toyota Yaris condotta da un ragazzo cagliaritano di 28 anno nel tentativo di superare l’incrocio tra la via Redipuglia e la via Trincea delle Frasche, si è scontrata con una Lancia y condotta da una donna cagliaritana di 54anni.

Dopo l’urto la Lancia è andata a sbattere su una Mercedes in sosta e ha abbattuto un palo di segnaletica verticale.

La conducente è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un’ambulanza dal 118 che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino, ferito anche Il passeggero della Toyota.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.