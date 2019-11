Allagamenti in Valpolcevera per la pioggia intensa che si è abbattuta in particolare tra le 2 e le 4 del mattino: sono esondati i rii Fegino e Ruscarolo.

Diverse strade cittadine sono state chiuse e la protezione civile invita i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa. Chiuse in particolare corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, piazza Montano, via Fillak e via Reti a Sampierdarena, via Borzoli, la rotatoria verso il ponte e via Ferri, e via San Quirico, per allagamenti.

Situazione critica anche a Teglia e Rivarolo per allagamenti. A Certosa allagato il sottopasso di Brin.