“Questa foto la scattai il giorno dopo il terremoto del 23 novembre 1980 in Campania e Basilicata: 3000 morti, paesi distrutti. Poteva essere l’occasione per ripartire. Prese corpo invece la camorra S.p.A. e malaffare. Si ricostruì male e non ci fu sviluppo”. Nella foto e nelle parole di Sandro Ruotolo resta scolpito uno dei tanti misteri d’Italia, misteri nei quali la verità rimane per tanto, troppo tempo omertosamente nascosta, come una cima quasi invisibile, da nebbie solo parzialmente penetrate.

Che futuro ci attende, in un’epoca di disastri naturali e cambiamento climatico, nell’Italia della corruzione e dell’omertà? Si tratta sempre della stessa storia direte, sì, ma con un’unica, enorme differenza: la necessità di ricostruire non è e non sarà più un’eccezione, bensì la regola, l’ordinaria quotidianità.

“Oggi a 40 anni di distanza è ancora centrale la difesa dei nostri territori e la difesa dell’ambiente. Il nostro pianeta è a rischio, ce lo dicono le Greta di tutto il mondo, ce lo dicono gli effetti drammatici dei cambiamenti climatici. Fate presto! Lo dicemmo allora, lo diciamo oggi”. Parole catastrofiche, definitive, totalizzanti, quelle di Ruotolo, ma vere. Il dramma di Venezia, a cui tutti abbiamo assistito, inermi, in questi giorni, è solo l’inizio: non i nostri pronipoti, non i nostri nipoti, bensì i nostri figli o noi stessi vedremo Venezia, Trieste, Napoli, Palermo, ma anche Cagliari e Oristano finire sott’àcqua, diventare le nuove Atlantidi, questa volta, però, non sarà un film.