Al via a Olbia allo sgombero del campo rom in località Sa Corroncedda. L’intervento delle forze dell’ordine fa seguito all’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania.

Il provvedimento del giudice Marco Contu è una risposta alle gravi condizioni igieniche e sanitarie del campo, in cui risiedono cinque famiglie per un totale di una trentina di persone. Ora il Comune di Olbia deve trovare loro una sistemazione temporanea in strutture gestite direttamente dall’amministrazione.

Già da ieri sera gli uomini della polizia municipale e dei vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni, complicate dalla ricerca di sistemazioni alternative per individuare le quali il sindaco Settimo Nizzi ha attivato una task force. Completato lo sgombero, ci sarà da affrontare il problema della bonifica dell’area.