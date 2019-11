Un grave incidente stradale èavvenuto intorno alle 14.05 sulla S. S. 125 al km 52.500.

Un’ auto, per cause ancora da capire, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte

All interno del mezzo, i vigili del fuoco hanno estratto un uomo che non riusciva ad uscire in quanto intrappolato all interno dell autovettura.

L’uomo è stato affidato al personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.