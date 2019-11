Stiamo per uscire da un lungo periodo di piogge, piogge innescate da tutta una serie di perturbazioni transitate sul Mediterraneo e capaci di porre rimedio al deficit pluviometrico d’inizio autunno (soprattutto del mese di ottobre). Vi sono innumerevoli località della Sardegna, soprattutto lungo la fascia occidentale, nelle zone interne e nel sud, che hanno abbondantemente superato la media pluviometrica mensile di novembre. Le temperature, per terminare il sunto, sono rimaste in linea o al di sotto delle medie climatiche di riferimento.

Attualmente, proprio in queste prime ore della settimana, stiamo ancora registrando delle piogge localmente persistenti ascrivibili a quel che resta del vortice ciclonico transitato nel weekend. Vortice che si allontanerà ancor di più verso est, consentendo al tempo di migliorare. Un miglioramento che si farà sentire fin dal pomeriggio e che dovrebbe consegnarci un martedì all’insegna del tempo stabile. In effetti sul basso Mediterraneo proverà a imporsi un’Alta Pressione, ma verrà contrastata da un flusso zonale – oceanico – piuttosto teso.

Difatti la giornata di mercoledì dovrebbe proporci un rapido passaggio perturbato, perturbazione in realtà diretta principalmente al Nord Italia ma che con la coda dovrebbe portarci altre piogge. I venti da ovest, in rinforzo, dovrebbero esporre i settori occidentali ai fenomeni più vivaci, ma in questi casi sappiamo che le precipitazioni sono capaci di estendersi verso l’interno e verso le coste settentrionali. Qualche scroscio di pioggia dovrebbe spingersi sin verso il cagliaritano, mentre lungo la fascia orientale della nostra regione il tempo sarà nettamente migliore.

Seguiranno, giovedì e venerdì, giornate discrete dal clima gradevole. Il tutto in attesa di un avvio di dicembre che potrebbe portarci la prima, vera irruzione artica dell’anno.

In collaborazione con Meteo Sardegna