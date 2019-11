Oltre alla mobilitazione in programma sull’isola della Maddalena sabato prossimo, 30 novembre, le Sardine Sarde in movimento preparano una grande manifestazione a Cagliari, la prima regionale per il movimento nato a Bologna. L’appuntamento, con lo slogan “Usciamo dalla rete: Cagliari si sLega”, è al Bastione di Saint Remy, giovedì 5 dicembre alle 19. Obiettivo: arrivare a 6.000 persone in piazza. Gli eventi della Maddalena e di Cagliari è stato inserito nel calendario delle mobilitazioni nazionali consultabili sulla pagina Fb.

“Non è la paura di un pericolo imminente che ci porta in piazza a stare stretti come sardine. È la necessità di ritrovarci per riconoscerci nei valori della pace, dell’ambiente, dell’accoglienza, della solidarietà, dei diritti, della libertà e della giustizia sociale – spiegano in un post – Usciamo dalla rete! Ci vediamo con tante sardine con cui colorare la marea nera che attraversa l’Italia e la Sardegna”.