Un incidente stradale con feriti è avvenuto questa notte in via XXIX Novembre a Cagliari.

Un 39enne cagliaritano alla guida di una Nissan Qashqai mentre percorreva via XXIX Novembre diretto verso via Mameli, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, urtandone altri quattro che si trovavano in sosta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale del Santissima Trinità.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.