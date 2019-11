Foto di Silvia Todaro

Paura ma nessun ferito questa mattina in via Fancello in pieno centro a Sassari, dove un albero, alto una decina di metri, si è abbattuto sulla strada.

Per fortuna in quel momento nella via non passava nessuno e i danni sono soltanto materiali.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada.

Continua da questa notte il forte maltempo sul sassarese e numerosi sono i disagi in tutta la città.