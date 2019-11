Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 sulla Ss 131 Dcn al km 38+700.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Bmw guidata da un 38enne di Sindia (Nu) ha sbandato, forse per colpa del manto scivoloso per la pioggia, ribaltandosi sul bordo strada.

L’auto ha riportato gravi danni mentre il giovane è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure.

L’autista non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto intervenuti i carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Ottana e della Stazione di Orotelli per garantire la sicurezza stradale ed eseguire i rilievi di legge, i Vigili del Fuoco di Nuoro e il personale dell’Anas.