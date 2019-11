Durante la settimana i segni di terra vivranno un’ottima intesa nell’ambito sentimentale. I single si dichiareranno ad una persona che vorrebbero avere accanto nel prossimo futuro. Nel lavoro ci saranno momenti di creatività da sfruttare in ogni ambito. La settimana sarà molto utile per i segni di acqua che potranno porre l’attenzione su alcuni dubbi che riguardano l’amore. Affascinanti e attraenti , i single faranno molte conquiste. Nel lavoro saranno favoriti coloro che vorranno mettersi in proprio. Ottima settimana per i segni di fuoco, le coppie potranno concedersi un viaggio mentre i single saranno in cerca di nuovi spunti per fare nuove esperienze. Le finanze sono al top grazie all’impegno profuso nel lavoro. Le stelle preannunciano una settimana di imprevisti per i segni di aria, che porteranno a pause forzate. Ottimo il weekend per i single, mentre nel lavoro è il momento di valutare nuovi progetti. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’attenzione dei nati Ariete questa settimana potrebbe essere spostata sulla famiglia, dove sarà richiesto il loro supporto. Anche il partner avrà bisogno di affetto e dovrete fare di tutto per soddisfare le richieste. Viste le dissonanze astrali sarà bene non tirarsi indietro. Ottimi incontri per i single.

Lavoro: in questa settimana avrete molto da fare con tanti impegni derivanti dalla sfera professionale. Avrete anche qualche problema di carattere burocratico da risolvere, quindi cercate di mantenere i nervi saldi. Lasciarsi andare adesso non conviene, bisogna insistere perché i risultati a breve arriveranno.

Toro

Amore: Durante la prima metà della settimana ci sarà qualche divergenza all’interno della coppia, ma sarete ugualmente molto affettuosi. Grazie all’avvento di Venere da giovedì in poi il clima sarà decisamente migliorato, con grande soddisfazione del partner. Anche per i cuori solitari la settimana procederà portando nuove sorprese riguardo le amicizie.

Lavoro: piccole incomprensioni con i colleghi potrebbero accentuare delle incertezze che nutrivate già da prima, tuttavia non cederete agli impulsi e continuerete ad avere rapporti normali e civili con chi vi circonda. Il weekend potrebbe regalare delle collaborazioni vincenti che porteranno sicuramente nuovi introiti nelle vostre tasche.

Gemelli

Amore: nel corso di questa settimana dovrete fronteggiare dei picchi di stress che faranno inevitabilmente calare l’intesa di coppia. Imprevisti e notizie inaspettate porteranno malumori e incomprensioni, bisognerà fare appello alle proprie forze per non perdere la calma. Il weekend sarà propizio per trovare un po’ di tregua e anche i single avranno un po’ di respiro.

Lavoro: questa settimana potrebbero verificarsi degli spiacevoli inconvenienti in ambito lavorativo, che dovranno essere trattati prima del weekend. Ci saranno finanze da revisionare e da tenere sotto controllo per non rischiare di trovarvi in rosso. Sarete più tranquilli quando avrete risolto i vostri problemi e recuperato la gestione del lavoro.

Cancro

Amore: le delusioni questa settimana non mancheranno e qualcuno che vi sta particolarmente a cuore potrebbe voltarvi le spalle e pensare solo ai propri interessi. Ciò vi getterà nello sconforto, ma il partner saprà come consolarvi. I single si accorgeranno che qualcosa non quadra nella cerchia di amicizie e chiederanno chiarimenti che però non arriveranno.

Lavoro: la settimana lavorativa sarà così piena di impegni che per voi sarà un toccasana per distrarvi dai problemi personali. Immergetevi nelle faccende che vi stanno più a cuore per ritrovare la sana energia e la voglia di fare, accettando di buon grado certe situazioni che si evolveranno anche contro le vostre aspettative.

Leone

Amore: ottima settimana per organizzare una sorpresa da riservare al partner. Se state cercando qualcosa di originale scegliete un viaggio, anche di breve durata, e farete felice la persona amata. I single godranno di un ottimo momento, sia in amore che nelle finanze, e sono in cerca di nuovi spunti per divertirsi e fare nuove esperienze.

Lavoro: questa settimana riscuoterete fortuna nei guadagni, fortuna che stimolerà moltissimo le vostri doti creative. Le finanze sono al top grazie all’impegno profuso nel lavoro nel periodo appena trascorso. Adesso avete voglia di rallentare, ma non perderete di vista il controllo sulle faccende lavorative importanti.

Vergine

Amore: buona la settimana per l’ambito sentimentale. Le idee e gli intenti dei nati del segno alzeranno l’intesa nella coppia e sarete più affascinanti e sensuali che mai. Il partner vi ricambierà con la stessa intensità! I single avranno intenzione di dichiararsi ad una persona che vorrebbero avere accanto nel prossimo futuro. Weekend di shopping.

Lavoro: la vostra vivacità e la vostra perspicacia questa settimana vi porteranno successo sul fronte lavorativo. Non mancheranno momenti di creatività che sfrutterete in ogni ambito e che vi faranno apprezzare ancora di più da colleghi e superiori. Inevitabili saranno punte di invidia da parte di chi vorrebbe stare al vostro posto.

Bilancia

Amore: le stelle preannunciano una settimana di imprevisti che vi porteranno a pause forzate. Approfittatene per dedicarvi agli affetti e al relax, sarà una buona occasione per ricaricarvi e ripartire più attivi che mai. Vi mostrerete comunque molto esigenti e il vostro atteggiamento potrà scatenare lamentele anche da parte del partner. Ottimo il weekend per i single, faranno incontri interessanti.

Lavoro: questa settimana inizierete a valutare nuovi progetti da portare avanti, anche se dovrete fronteggiare un brusco calo di energie che vi indurrà a fare delle pause. Per fortuna prenderete alla leggera questo periodo “no” e aspetterete con pazienza che passi presto.

Scorpione

Amore: questa settimana i nati del segno avranno Venere in buon aspetto e le cose andranno bene sia per le coppie che per i single. Le coppie che stanno insieme da tempo vivono un periodo di sensualità e grande complicità. Anche per i single in cerca dell’amore si prospettano giornate molto interessanti. Attenzione però a non essere troppo precipitosi nei confronti degli altri, perché potresti idealizzare una persona conosciuta da poco.

Lavoro: nel lavoro sarete proiettati a portare avanti i vostri progetti e sarete più attivi che mai. Marte aumenterà la vostra energia e il vostro spirito combattivo. La settimana sarà utile per intraprendere progetti che nell’ultimo periodo avevate messo da parte.

Sagittario

Amore: in questa settimana i nati Sagittario potrebbero avere più chiaro chi merita la loro amicizia e chi meno. Anche in campo sentimentale alcuni potrebbero decidere di chiudere qualche rapporto oramai logoro. Venere in buon aspetto sarà in grado di favorire nuove conoscenze. L’oroscopo è fortunato per i single, soprattutto per chi vuole vivere una nuova storia.

Lavoro: questa settimana avrete modo di fare delle scelte che determineranno i vostri progetti futuri in ambito lavorativo. Vi sentirete alquanto scombussolati per alcuni cambiamenti, ma sarete forti e supererete gli ostacoli con la vostra solita grinta. Sarete comunque esigenti con i colleghi e qualcuno potrebbe assumere un atteggiamento ostile nei vostri confronti.

Capricorno

Amore: l’oroscopo della settimana prevede giornate molto romantiche per i nati del segno, alcune anche cariche di intensa passione. Se siete in coppia potrebbero esserci delle tentazioni, a cui sarà difficile resistere, cosa che invece i single coglieranno al volo. Infatti, ci saranno situazioni propizie per chi vuole mettersi in gioco e desidera instaurare nuove relazioni amorose.

Lavoro: molti dei successi lavorativi che raggiungerete questa settimana saranno dettati sia dalla fortuna che dalle vostre stesse capacità. Le energie saranno in primo piano per alcuni affari particolarmente vantaggiosi, e nel fine settimana potrebbero arrivare ulteriori conferme per accrescere la vostra posizione. La vostra voglia di fare darà una spinta notevole a quanto predisposto dagli astri.

Acquario

Amore: la condizione astrologica questa settimana sarà positiva per la vostra vita sentimentale. Sarete pieni di attenzioni verso il partner e distribuirete affetto anche fra i familiari e gli amici. Tuttavia, anche fra coloro che hanno un legame potrebbe esserci qualcuno che ha tanta voglia di evadere. Alcuni single potrebbero anche pensare ad un vecchio amore.

Lavoro: il settore economico questa settimana potrebbe annunciare dei problemi per i nati del segno. Inoltre, per raggiungere i vostri obiettivi sarete tentati di assumervi impegni che non vi stanno a genio. Pensateci bene prima di accettare, anche se le stelle vi aiuteranno dovrete fare tanti sforzi per riuscire nell’intento.

Pesci

Amore: la settimana sarà particolarmente utile per concentrare l’attenzione su alcuni dubbi che riguardano l’amore. Cercate però di farlo senza causare litigi e incomprensioni con la persona amata. Venere con la sua presenza vi renderà molto attraenti, quindi le conquiste saranno facilitate. A beneficiarne saranno soprattutto i single, mentre chi è impegnato si troverà tra due fuochi.

Lavoro: nel lavoro saranno favoriti coloro che vorranno mettersi in proprio, ma anche chi lavora sotto dipendenza avrà numerosi vantaggi. Il periodo è favorevole per gli affari e i nuovi progetti, molti saranno tentati anche da investimenti a lunga scadenza. E’ consigliabile farsi consigliare sempre da un esperto.