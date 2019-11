Lutto nel mondo dello sport sardo: è scomparso all’età di 82 anni il presidente del Coni regionale Gianfranco Fara. Per anni ha guidato il comitato olimpico isolano negli ultimi vent’anni, ma è stato anche più volte assessore al Comune di Cagliari, tra gli anni Ottanta e Novanta, e ha ricoperto anche la carica di assessore provinciale allo sport.

Una delle sue ultime uscite pubbliche risale a pochi giorni fa per la presentazione della Conferenza regionale dello sport, e proprio in quell’occasione aveva ricordato l’impegno del Coni nella battaglia per favorire la pratica dello sport, con fondi e strutture, in tutti i comuni della Sardegna.

Ed era accanto al presidente della Federbasket Gianni Petrucci per la presentazione della gara della nazionale di basket femminile in programma a Cagliari. Proprio Petrucci aveva ricordato lo spirito battagliero di Fara e le lotte combattute insieme sempre in nome dello sport.