Lecce e Cagliari hanno pareggiato 2-2 nel recupero della 13/a giornata di serie A.

Finale di partita incandescente a Lecce, con tre giocatori espulsi nel giro di pochi minuti. Il cagliaritano Farias, che ha ‘parato’ in area un tiro di un giocatore leccese è stato espulso dall’arbitro.

Dopo il calcio di rigore realizzato da Lapadula, il portiere ospite Olsen e l’attaccante leccese sono venuti alle mani e sono stati puniti entrambi col cartellino rosso. Il gioco, sul 2-1 per i sardi, è ripreso con il Lecce in dieci e il Cagliari in nove.

Mentre usciva dal campo, il portiere del Cagliari, molto nervoso, ha rinvolto un epiteto al quarto uomo, che potrebbe costargli una punizione più severa da parte del giudice sportivo. E’ stato il rigore assegnato per il mani in area di Cacciatore, (non Farias, come erroneamente riferito), subito espulso da Mariani, all’origine dello scontro tra Olsen e Lapadula.

Il portiere ha preso il pallone calciandolo lontano, mentre Lapadula correva verso di lui per prenderlo. I due si sono scontrati tra manate e testate, finendo entrambi a terra, prima di essere cacciati da Mariani.