I Vader saranno in tour in Europa il prossimo anno per festeggiare i 35 anni di attività. Ad accompagnarli ci saranno Defiled, Chronosphere e Fallcie.

la band è pronta a calcare i palchi europei con un tour speciale dove suoneranno le più importanti canzoni scritte del gruppo.

Queste le date del tour:



07.03.2020 GER – Osnabruck / Bastard

08.03.2020 BEL – Arlon / l’Entrepôt

09.03.2020 GBR – London / Underworld

10.03.2020 HOL – Rotterdam / Baroeg

11.03.2020 BEL – Lokeren / Sport & Jeugdcomplex

12.03.2020 HOL – Amersfoort / Fluor033

13.03.2020 GER- Leipzig / Stadtbad

14.03.2020 GER – Marsberg / Metal Diver Festival

15.03.2020 GER – Mannheim / MS Connexion Complex

16.03.2020 SUI – Martigny / Sunset

17.03.2020 SUI – Martigny / Sunset

18.03.2020 ITA – Milano / Slaughter House

19.03.2020 ITA – San Dova di Piave / Revolver

20.03.2020 CRO – Zagrzeb / Mochvara

21.03.2020 AUT – Wien / Viper Room

22.03.2020 SVK – Kosice / Colloseum