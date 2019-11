Negrita annunciano il tour teatrale nel 2020

“Come vi avevamo annunciato, non abbiamo alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per ripartire per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera. Nel frattempo, anche Reset ha compiuto gli anni, quindi perché non approfittarne per rispolverare qualcosa che non suoniamo da un po’? Insomma, aiutateci a cominciare i prossimi venticinque anni come avete fatto fino ad ora!”

Continuano le celebrazioni in casa Negrita. Come poteva concludersi l’anno che ha visto la rock band tornare protagonista assoluta della scena musicale italiana, se non con l’annuncio di un nuovo tour? Naturale seguito dei due recenti giri teatrali, caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica, la nuova serie di date vedrà la band tornare on the road da gennaio 2020 per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo.

La Teatrale + Reset Celebration vedrà nuovamente Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile).

Di seguito le date annunciate:

18.01 Arezzo, Teatro Petrarca

19.01 Arezzo, Teatro Petrarca

21.01 Mantova, Teatro Sociale

24.01 Lugano, Palacongressi

25.01 Brescia, Teatro Display

27.01 Ancona, Teatro Delle Muse

29.01 Lecce, Teatro Apollo

30.01 Rende (Cs), Teatro Garden

01.02 Roma, Auditorium Conciliazione

05.02 Marsala, Teatro Impero

07.02 Cesena, Nuovo Teatro Carisport

08.02 Torino, Teatro Colosseo

10.02 Milano, Teatro Dal Verme

11.02 Bergamo, Teatro Creberg

14.02 Montebelluna (Tv), Palamazzalovo

15.02 Varese, Teatro Open Job

19.02 Udine, Teatro G. Da Udine

20.02 Parma, Teatro Regio

23.02 La Spezia, Teatro Civico

25.02 Pescara, Teatro Massimo

26.02 Bologna, Auditorium Manzoni

28.02 Milano, Teatro Dal Verme

29.02 Montecatini (Pt), Teatro Verdi

02.03 Verona, Teatro Filarmonico