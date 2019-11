Un’attività economica di Carbonia operante nel settore della ristorazione è finita nel mirino delle Fiamme Gialle di Iglesias.

L’indagine ha infatti permesso di scoprire che, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, non sono state versate le ritenute d’acconto sulle buste paga per gli stipendi dei dipendenti, per un importo complessivo pari a 7.200 euro.