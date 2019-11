Le luminarie sono accese già da qualche giorno, ma il Natale cagliaritano entrerà nel vivo domenica 1° dicembre con l’inaugurazione della quarta edizione dei “Mercatini di Natale” che animeranno il centro città con le ottantuno casette in legno aperte dalle 10 alle 22 e pronte ad ospitare ottantasei espositori.

“Il sogno – ha commentato l’Assessore alle Attività Produttive, Alessandro Sorgia nel corso della conferenza stampa di presentazione – è che la nostra diventi una delle manifestazioni tra le migliori in Italia e per questo abbiamo iniziato un percorso accanto alle associazioni dei commercianti perché grazie ad una festa importante si possa anche rivitalizzare tutta la città, iniziando dalle attività produttive”.

Sfumata all’ultimo minuto la possibilità di coinvolgere anche Piazza San Michele (“ci sono stati dei problemi tecnici dei quali presto discuteremo con chi si era aggiudicato l’organizzazione” ha spiegato Alessandro Sorgia), il cuore pulsante dell’iniziativa sarà tra la piazza Yenne, il Corso Vittorio Emanuele II e la piazza Del Carmine ma non solo. L’intento degli organizzatori, in piena sintonia con quelle che sono le linee guida dell’amministrazione, è quello di coinvolgere anche i quartieri storici a cominciare dalla Marina che, con degli eventi itineranti, parteciperà alla festa insieme alle vie dello shopping, Manno e Garibaldi.

“E infatti – si legge nel sito istituzionale del Comune – non ci sarà spazio solo per le classiche casette di legno perché il programma prevede tutti i giorni (fino al 29 dicembre nelle due piazze mentre nel Corso si andrà avanti fino all’Epifania) musica, animazione per bambini, degustazioni e ovviamente la presenza costante di Babbo Natale”.

“Per quanto ci riguarda – ha spiegato l’Assessore Guarracino, competente sull’Ambiente – abbiamo partecipato su due profili: il primo riguarda lo smaltimento dei rifiuti durante la manifestazione, mentre il secondo è relativo direttamente all’ambiente con una visione green. Tutti i prodotti saranno, infatti, custoditi e confezionati con materiali riutilizzabili. È un passo culturale importante per far capire che il rispetto dell’ambiente deve arrivare in tutti gli ambiti della società”.

Contributo importante anche quello dell’Assessorato al Verde Pubblico che ha fatto in modo che piazza Del Carmine fosse pronta all’appuntamento. “Sembrava un’impresa impossibile – ha commentato Paola Piroddi – ma siamo riusciti ad arrivare in tempo. Dal punto di vista culturale – ha aggiunto l’Assessora che ha la delega anche sulla Cultura – dobbiamo fare in modo che Cagliari accolga le realtà dell’interno in modo che la città sia un bacino di promozione delle stesse. E vogliamo anche riprendere le tradizioni cristiane legate al Natale, come ad esempio il Presepio. Cercheremo anche di riaprire per tempo la Passeggiata Coperta del Bastione dove ci piacerebbe organizzare alcuni appuntamenti del Natale Cagliaritano”.

In attesa che i Mercatini entrino nel vivo, giovedì 28 e venerdì 29 novembre a partire dalle 18,30, il Corso Vittorio Emanuele II sarà animato dalla prima edizione di “Calici di Natale”, iniziativa enogastronomica che consentirà ad alcune cantine sarde di proporre la degustazione dei loro vini.

Presenti anche i Superanimatori che con i costumi dei personaggi Disney più amati dai bambini cercheranno di catturare l’attenzione dei più piccoli e il Direttore del Conservatorio di Cagliari, Giorgio Sanna che con i suoi allievi porterà un po’ del repertorio classico nelle vie del centro.