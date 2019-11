“L’Assessore Nieddu, intervenuto oggi su richiesta della minoranza in Commissione Sanità, ci ha confermato quello che immaginavamo: riguardo alla vicenda AIAS, e alla situazione dei suoi assistiti e dei suoi lavoratori, nell’ultimo mese e mezzo niente si è mosso.” Denunciano così, in una nota stampa, i Progressisti Sardegna, durante il consiglio regionale.

“Ancora oggi non esiste un’ipotesi di soluzione alternativa degna di essere affrontata in Commissione o in Aula del Consiglio (o quantomeno degna di essere conosciuta dai Consiglieri regionali). Allo stesso modo non esiste una possibilità concreta di superamento nel breve periodo della convenzione, data l’impossibilità per la Regione di sostituire dall’oggi al domani l’erogatore. Ad oggi l’unico impegno che l’assessorato ha assolto, atto necessario ma non sufficiente, è la garanzia del pagamento degli stipendi, il cui rispetto valuteremo attentamente nei prossimi giorni” incalzano i Progressisti.

“L’avvio non incoraggiante è ulteriormente aggravato dal fatto che l’AIAS si sia sottratta al proseguimento dei lavori del tavolo tecnico e abbia riiniziato a trincerarsi dietro la bufala conclamata dei 40 milioni di euro di crediti presunti, una favola a cui nessuno è disposto a credere ancora. La relazione della Commissione d’inchiesta approvata all’unanimità dal Consiglio regionale pare essere stata accantonata e il futuro di questa vicenda sembra essere stato consegnato nelle mani dei tribunali e degli esiti delle ispezioni ministeriali. Se così fosse sarebbe una grande sconfitta per la politica”.

“Chiediamo – conclude infine il gruppo progressista – che il Presidente della Regione e l’Assessore competente presentino in tempi brevi una soluzione coerente con quanto approvato dal Consiglio e informino puntualmente la Commissione Sanità dei prossimi sviluppi, speriamo su iniziativa dell’esecutivo e non costretti da una richiesta formale della minoranza come è avvenuto nella seduta odierna”.