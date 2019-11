Oggi a Cagliari il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha incontrato anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca. Nella riunione che si è tenuta in Prefettura si è discusso, in particolare, di metanizzazione. “Su questo – commentano le sigle – consideriamo positivo l’impegno preso da Provenzano. Ha infatti affermato che il governo deve parlare con una voce sola e rispettare i patti già sottoscritti”.

Ai sindacati confederali il ministro ha chiarito “che spetta al suo ministero vigilare sull’attuazione del Patto per la Sardegna, che comprende anche gli accordi sulla metanizzazione, e poiché gli accordi non si modificano senza il consenso dei contraenti, è indispensabile il dialogo fra Regione e Governo sulle modalità di attuazione o su eventuali modifiche”. Bene per le parti sociali anche “gli impegni presi sulla necessità di riportare Eni a un tavolo per il riavvio della chimica verde a Porto Torres, sui temi della continuità marittima e aerea, soprattutto in relazione a una interlocuzione con la Commissione europea affinché la disciplina della concorrenza non soverchi il diritto alla mobilità dei sardi”.

La riunione si è conclusa con la disponibilità del ministro a incontrare nuovamente i sindacati per discutere di tutte le questioni aperte, tra cui il tema delle aree interne, delle infrastrutture materiali e sociali (scuola, sanità) e delle opere pubbliche, sulle quali ha garantito massima attenzione, soprattutto per quanto riguarda l’accelerazione dei bandi e dei relativi lavori di quelle incluse nel Patto.