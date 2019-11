​Con l’approssimarsi delle feste di fine anno si verifica il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall’abitudine di accendere petardi e fuochi d’artificio anche illegali. Per contenere il numero di vittime di questo tipo di incidenti, ogni anno l’Arma dei Carabinieri promuove una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto ai più giovani, ma non solo.

Per tali motivi il Comandante del Nucleo Investigativo e i Carabinieri Artificieri del Reparto Operativo di Nuoro hanno incontrato gli studenti delle Scuole Medie di Via Malta per illustrare i rischi che si celano dietro l’uso improprio dei fuochi d’artificio e il grave pericolo nell’utilizzo di quelli illegali che, è stato ricordato, non vanno mai usati.

L’uso incauto dei fuochi d’artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista. L’uso invece di artifizi pirotecnici del genere illegale, in considerazione della loro elevata potenza (al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e/o perclorato di potassio, con l’aggiunta di alluminio) può provocare danni molto peggiori. L’attivazione di fuochi illegali determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell’udito e della vista.

In varie operazioni di sequestro l’involucro dei fuochi illegali è risultato essere di plastica che ne aumenta il pericolo, per la frammentazione di schegge non rilevabili neanche ai raggi x. Inoltre un rischio maggiore deriva dall’uso dei cd. “botti”, venduti a basso costo e senza etichette, che spesso manifestano un’esplosione anticipata o addirittura lo scoppio della batteria senza far partire un solo colpo. Le iniziative messe in campo dall’Arma dei Carabinieri in questo periodo coinvolgono tutto il territorio nazionale.

I Carabinieri Artificieri hanno illustrato agli studenti quali sono i fuochi pirotecnici di libera vendita e impiego, le modalità di accensione e i pericoli derivanti dal loro utilizzo, per educarli nel corretto uso, ricordandogli di usarli solo sotto la guida dei genitori. Ai ragazzi sono stati illustrati i danni provocati sulle persone e la loro pericolosità, soprattutto per quelli confezionati artigianalmente e privi di ogni sicurezza.

Al termine dell’incontro che ha visto la presenza di circa 200 ragazzi e dei loro docenti, i Carabinieri hanno consegnato un vademecum con alcune semplici regole di comportamento da adottare per l’uso sicuro dei fuochi d’artificio, da divulgare soprattutto tra i più giovani. Si tratta di consigli e informazioni che potranno essere d’aiuto per trascorrere delle giornate di festa in serenità e sempre all’insegna della sicurezza.