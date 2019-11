Il Tribunale del Riesame di Cagliari deciderà in settimana sulla scarcerazione di Fabrizio Mereu, sindaco di Ortacesus, arrestato il 29 ottobre scorso, nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti pilotati nel piccolo Comune che amministrava.

Oggi, davanti al collegio presieduto dal giudice Tiziana Marogna, i difensore Valerio Fundarò e Gianmario Sechi hanno chiesto di rimettere in libertà il primo cittadino o di attenuare la misura, visto che nel frattempo, dalla sua cella, Mereu ha presentato le dimissioni da sindaco.

Per i legali dunque non ci sarebbero più le esigenze cautelari (sia il pericolo di reiterazione che di inquinamento delle prove, visto l’abbandono delle cariche amministrative) che necessitano la carcerazione del loro assistito, coinvolto in una inchiesta del pm Giangiacomo Pilia assieme ad altre 15 persone tra le quali alcuni ex amministratori dell’Unione dei Comuni della Trexenta di cui Mereu è stato anche presidente. La difesa ha anche attaccato l’impianto accusatorio, sostenendo l’assenza dei gravi indizi.