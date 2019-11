Sarebbe ai titoli di coda l’esperienza di Jamel McLean con la Dinamo Sassari. Il lungo, ex Milano, arrivato in biancoblu dopo l’esperienza in Russia col Lokomotiv Kuban, sarebbe sul punto di esercitare la rescissione prevista dal contratto che lo lega al Banco di Sardegna sino a fine stagione. Niente è ancora ufficiale, ma il giocatore non è soddisfatto del suo utilizzo come cambio del croato Miro Bilan e a 31 anni cerca di rilanciarsi in prospettiva Eurolega.

McLean starebbe valutando due diverse opzioni all’estero e intanto avrebbe ormai maturato l’intenzione di chiedere a Sassari di liberarlo entro due settimane, come previsto dalle clausole dell’accordo siglato in estate col presidente Stefano Sardara. L’eventuale richiesta di rescissione non coglierebbe di sorpresa società e staff tecnico di Sassari: il suo malumore, sebbene improntato alla massima correttezza e professionalità, è cosa nota. E si parlano già di un suo ipotetico sostituto.

Si cerca un cambio atletico per Bilan, ma che all’occorrenza possa affiancarlo nel ruolo di ala forte. Si rincorrono i nomi del gabonese Stéphane Lasme, free agent di 37 anni, e dello statunitense Brice Johnson, 25 anni, attualmente in A2 con Capo d’Orlando.