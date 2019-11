Cambia luogo e data il flash mob delle Sardine Sarde in movimento: si svolgerà sempre a Cagliari, ma sabato 7 dicembre in piazza Garibaldi, anziché al Bastione Saint Remy giovedì 5. Lo scrivono su Fb gli organizzatori dell’evento che mira a portare in piazza 6000 persone per il primo evento di rilevanza regionale.

“Abbiamo optato per piazza Garibaldi al fine di garantire la partecipazione delle persone in sicurezza e consentire un accesso più agevole anche alle persone con disabilità. Abbiamo virato la data al weekend per consentire la partecipazione ai lavoratori e studenti, seguendo le vostre esigenze – si legge nel messaggio affidato al social network – Vi chiediamo di condividere l’evento e di invitare tutti i vostri amici e amiche! Cerchiamo di essere quanti più possibile, è l’opportunità più grande per poter dare un grande segno di antifascismo, di unione e di solidarietà”.