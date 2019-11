Nessun accordo tra maggioranza e opposizione sull’assestamento di Bilancio da 80 milioni di euro all’esame della commissione Bilancio. La minoranza ha presentato 1500 emendamenti che sarebbe disposta a ritirare solo se il centrodestra eliminasse dal disegno di legge la norma contestata – e ritenuta “intrusa” – sulle nomine dei dirigenti.

Ma la maggioranza non ci sta. Le due parti restano sulle rispettive posizioni e, al momento, prevale l’ipotesi di proseguire i lavori a oltranza. Non oggi, ma a partire da domani mattina, fino all’approvazione del ddl da parte del parlamentino. Da parte sua la minoranza potrà chiedere i tempi per la sua relazione tecnica, 5 giorni e non 10 perché la legge ha già ricevuto i pareri delle altre commissioni permanenti.

In questo modo il provvedimento potrebbe arrivare in Aula anche il 4 dicembre. Intanto, sempre oggi, è arrivata la relazione di analisi tecnico normativa (Atn) a cura della direzione generale dell’Area legale.