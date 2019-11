La Polizia di Stato ha dato un nome e un volto a due dei quattro rapinatori ritenuti responsabili del colpo messo a segno il 7 dicembre dello scorso anno nella tabaccheria di via Bosco Cappuccio a Cagliari.

In manette, su ordinanza di custodia cautelare, sono finiti un 52enne e un 28enne, già noti alle forze dell’ordine. Nella rapina i quattro malviventi erano riusciti a portar via oltre 20mila euro in contanti e numerosi “Gratta e vinci”.

A inchiodare i due sono state le riprese delle telecamere e alcuni indizi recuperati dagli investigatori subito dopo il colpo.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura, alle ore 11.