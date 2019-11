Il Comune di Cagliari informa che “giovedì 5 dicembre a partire dalle 8,30, gli operatori della ProService effettueranno un intervento di disinfestazione contro le blatte presso le vie: E. Costa (tratto compreso tra la via Pais e la via Ferracciu), Pais, Pintor, Goldoni (tratto compreso tra la via Giusti e la via Alberti) e Col di Lana (tratto compreso tra la via San Michele e la via Pasubio) in corrispondenza dei pozzetti di ispezione fognaria”.

Durante la disinfestazione gli abitanti delle case circostanti dovranno mettere al sicuro, all’interno degli edifici, biancheria, giocattoli, animali domestici e tutto quanto può essere usato a scopo alimentare. Dovranno tenere chiusi gli infissi esterni (anche dopo la conclusione della disinfestazione, per almeno quindici minuti). Sarà in vigore il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei trenta minuti successivi.