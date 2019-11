Incidente stradale questa notte a Cagliari.

Una fiat punto guidata da un 26enne, residente in provincia di Cagliari, mentre percorreva viale Sant’Avendrace in direzione via SanMichele, si è scontrato con una Microcar, a causa di una manovra di svolta a sinistra.

La Microcar condotta da una 18enne di Cagliari percorreva viale Sant’Avendrace in direzione viale Trieste.

La conducente della Microcar è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata non in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.