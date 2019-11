Sono in programma dal 3 al 7 dicembre 2019, cinque incontri per il cinema nell’ambito della sesta edizione del “Babel Film Festival, organizzato dalla “Babel Academy” nello Spazio Eventi al secondo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari.

Questo il dettaglio degli appuntamenti che, con il coordinamento di Daniele Maggioni, si svolgeranno dalle 9,30 alle 13,30:

Martedì 3 dicembre 2019

ALINA MARAZZI – IL RIUSO DELL’ARCHIVIO NEL FILM

La pratica del “riciclo” di materiali filmici pre-esistenti nel documentario contemporaneo.

Riflessione sulla “lettura” e l’utilizzo delle immagini storiche, private e pubbliche,

l’interpretazione delle rappresentazioni di genere e culturali, volontarie o involontarie,

le diverse possibilità di ri-significazione dei materiali.

Mercoledì 4 dicembre 2019

MARIO BRENTA – L’OCCHIO SELVAGGIO

Dal visibile all’invisibile, dalle sensazioni al senso, dalle cose ai concetti e non dai concetti alle cose. Attraverso l’analisi di un film, una riflessione e una proposta per un diverso ruolo del filmmaker nel suo approccio al cinema del reale.

Giovedì 5 dicembre 2019

MASSIMO MARIANI – IL SUONO AL CINEMA

Le necessità tecnico-creative e le procedure nella post-produzione sonora: dalla calibrazione dei sistemi di ascolto alle problematiche del montaggio del suono, dal routing e creazione di template al trattamento dei diversi materiali fino agli export per le svariate piattaforme di distribuzione. Analisi linguistica e riflessioni sulle tecniche e sul processo di sound design di una pluridecennale ricerca e diretta esperienza nella realizzazione di oltre 200 film e documentari.

Venerdì 6 dicembre 2019

LARA SADERI – L’EDIZIONE CONTINUA

Il ruolo della segretaria di edizione riguarda competenze che coinvolgono diversi aspetti della produzione di film muovendosi a cavallo tra regia, fotografia e montaggio. Una attività di analisi in preparazione, di attenzione costante colpo d’occhio e visione d’insieme sul set, di connessione tra i vari reparti e di mantenimento della continuità narrativa con le sue regole e il suo superamento.

Sabato 7 dicembre 2019

DANIELE MAGGIONI – IL PROGETTO CINEMATOGRAFICOÈ nella scelta iniziale del tipo di relazione con il pubblico che si mettono le basi del destino di un filmato. Servono riflessioni su come trasferire l’idea di partenza in una narrazione, quale sguardo e visone può risultare più efficace per la sua rappresentazione e infine in che modo si deve procedere per il reperimento delle risorse necessarie.