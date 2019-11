Le condizioni meteo stentano a migliorare con decisione, nonostante l’Alta Pressione stia provando a imporsi sul Mediterraneo è contrastata da un flusso di correnti zonali che portano nubi e qualche pioggia. Una prima, rapida perturbazione atlantica sta transitando proprio in queste ore, difatti abbiamo della nuvolosità piuttosto compatta lungo la fascia occidentale della Sardegna laddove si prevedono delle piogge. Piogge che potranno estendersi verso le zone interne esposte a ovest, così come sulle coste settentrionali fino in Gallura.

Il tempo si manterrà variabile anche nelle prossime 24-36 ore, allorquando avremo ulteriori passaggi nuvolosi – con direttrice ovest/est – associati a qualche pioggia sparsa. Data la provenienza delle nubi, da occidente quindi dall’Atlantico, ci aspettiamo precipitazioni sempre nelle medesime aree ma giovedì dovrebbero risultare più sporadiche e intermittenti, ancor di più venerdì quando ci aspettiamo un miglioramento più convincente.

Miglioramento che dovrebbe affermarsi nel weekend, allorquando avremo il passaggio da novembre a dicembre e dall’autunno all’inverno meteorologico (per convenzione internazionale ricordiamo che l’inizio dell’inverno avverrà il primo giorno di dicembre). Probabilmente si tratterà della quiete prima della tempesta, difatti nel corso della prossima settimana potrebbe giungere un nuovo, severo peggioramento a causa di una possente depressione afro-mediterranea. Torneremo sull’argomento nei prossimi aggiornamenti.

In collaborazione con Meteo Sardegna