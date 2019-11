Paolo Zucca, il regista cagliaritano dei film L’uomo che comprò la luna e L’arbitro, è uno dei vincitori dell’edizione 2019 del Quadrifoglio d’argento, riconoscimento assegnato ogni anno a personaggi del mondo della cultura e della società del capoluogo. La serata finale è in programma sabato prossimo a Cagliari, nella sede dell’Associazione May Mask, in via dei Giardini 149.

Il premio è stato istituito nel 2011 dai fondatori dell’Associazione Quadrifoglio Karalis. Tra i vincitori della nona edizione Anna Aledda, stampacina, commerciante, animatrice culturale, nota per la sua ampia e importante collezione di abiti cagliaritani e sardi. Premiata anche Simona Lai: attualmente amministratore delegato di Neon Europa, consigliere Garanzia Etica Sardafidi, Confapi, ex presidente nazionale Gruppo Giovani AIFIL Associazione Fabbricanti Insegne Luminose e presidente Compagnia delle Opere Sardegna.