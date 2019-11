Sabato 7 dicembre dalle ore 18 alle 21 e domenica 8 dalle 10 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 20, alla Biblioteca Comunale di Vallermosa in Via Salvo d’Acquisto (saletta piano terra), la giovane Architetto Sara Collu presenterà la sua prima mostra fotografica.

‘The Series Project’ nasce nel 2017 come progetto fotografico per Instagram, in cui il territorio, i paesi e le architetture vengono indagati e raccontati in un mosaico di frammenti visivi disposti in sequenza.

Sara Collu si laurea in Architettura nel 2015 all’Università degli Studi di Cagliari, con la tesi dal titolo “Piazza nel Campo” attraverso il quale indaga il tema della progettazione dei margini urbani e rurali nei contesti minori della Sardegna, prendendo come oggetto di analisi il suo paese d’origine. Da subito interessata alle tematiche del territorio e alla complessa relazione tra urbano e rurale, si è poi occupata di piani particolareggiati del centro storico per i paesi della Sardegna.