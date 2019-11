Le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera, durante l’attività investigativa contro gli evasori fiscali, ha scoperto che un’impresa di Villasimius che opera nel settore dell’abbigliamento ha omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA dal 2015 al 2016, occultando al Fisco ricavi per più di 398 mila euro e un’iva pari a 85 mila euro.

Per questo motivo, l’imprenditore della ditta è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e all’Agenzia delle Entrate, sia per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi che per aver nascosto le scritture contabili obbligatorie.