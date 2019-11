Nel mirino delle Fiamme Gialle di Sanluri è finito un professionista sanitario operante a Sanluri.

Grazie all’attività investigativa, la Guardia di Finanza ha scoperto che i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi non combaciavano con la capacità economica dimostrata dal contribuente, proprietario di numerose autovetture di cui due di lusso.

Le Fiamme Gialle hanno quindi constatato che il professionista non ha provveduto a certificare una parte dei compensi percepiti per quasi 45 mila euro.

A questi si aggiungono spese non documentate o non inerenti rispetto alla professione esercitata per un totale di circa 17 mila euro.

È quindi emerso che il professionista non ha dichiarato al Fisco una base imponibile pari a 50 mila euro per gli anni dal 2015 al 2017, mentre per gli anni d’imposta 2018 e 2019 i militari hanno provveduto a constatare la mancata fatturazione di compensi per 11 mila euro.