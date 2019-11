“Un forte terremoto atteso tra Italia, Balcani e Turchia nelle prossime ore o giorni: dopo Albania e Creta avremo certamente altri eventi importanti, c’è anche rischio Tsunami”, ecco cosa si legge sul web in queste ore.

Una pagina accreditata per la meteorologia si è “lanciata” a pubblicare previsioni di terremoti e tsunami che come tutti sappiamo non sono prevedibili.

Nel rivolgerci ai lettori, invitiamo alla massima attenzione alla condivisione di “articoli” di questa natura.