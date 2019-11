Venerdì 29 novembre la musica elettronica sarà ancora protagonista a Sa Manifattura, con i concerti di Alexander Tucker e La Stanza nel Deserto che inaugurano la seconda edizione del festival Signal Reload, curato e organizzato dall’associazione TiConZero, centro di produzione e ricerca artistica multidisciplinare sotto la direzione artistica di Daniele Ledda.

Venerdì 29 dalle 20.30 si terrà la presentazione del disco “REN-GE simultaneità di causa e effetto” (produzione Distilleria TerzoSegnale) della formazione La Stanza nel deserto. Sul palco Mixa Fortuna (voce e loop), Diego Soddu (chitarra, elettronica), Mario Massa (tromba e processori).

Un’ora più tardi (alle 21.30) luci e amplificatori si accenderanno per il musicista e compositore Alexander Tucker, impegnato per l’occasione nella presentazione del suo disco Guild of the Asbestos Weaver, suo ottavo album in studio da solista (che fa seguito al suo “Don’t Look Away”, del 2018) pubblicato lo scorso 23 agosto. Attraverso l’inventiva manipolazione in studio, Tucker evoca vivaci paesaggi preternaturali da una sintesi di strumenti acustici e fonti elettroniche. I pezzi che ne risultano occupano un territorio unico a metà strada tra l’elettronica paranormale e la psichedelia alla ricerca del cosmo.

Gli appuntamenti di dicembre, invece, verranno inaugurati venerdì 6 alle ore 20.30 dal progetto di improvvisazione radicale Scrondo, nato dall’unione dei musicisti Claudio Zucca, Riccardo Perria e Federico Neeva.

Il secondo concerto della serata (ore 21.30) vedrà luci e amplificatori accesi per Alek Hiddel, il nuovo progetto di Dario Licciardi, producer e musicista sardo trapiantato a Milano.

Di seguito, il programma nel dettaglio: