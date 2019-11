Hunnu rock, il rock degli unni, questo è il modo i cui si presentano gli Hu.

Band dalle origini mongole capace di mescolare sonorità locali con strumenti antichi e musiche heavy metal.

Un esplosivo suono che sta i cantando il mondo intero, al punto che molte date del tour americano e di quello europeo sono già sold out.

La band infatti ha annunciato per gennaio e febbraio una serie di date in tutta Europa, Italia purtroppo esclusa, inoltre nella pagina Facebook ufficiale sono presenti le prime date del tour estivo con l’annuncio di una data in Irlanda e una in Austria. Ora il pubblico italiano aspetta solo l’annuncio delle date nella nostra penisola.