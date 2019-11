Ha nascosto al fisco ricavi per quasi 400 mila euro, non versando così l’Iva per oltre 85mila euro. Sotto i riflettori della Guardia di finanza è finita una ditta di Villasimius che opera nel settore del commercio di abbigliamento.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, nel 2015 e nel 2016 i responsabili, ora denuciati, non hanno dichiarato ricavi per 398.576 euro, non versando 85.254 euro di Iva: per la Finanza sono “evasori totali”.

Dall’inizio dell’anno la Gdf ne ha individuati 71 per un totale di 14 milioni di ricavi non dichiarati e di 3,4 milioni di Iva non versata.