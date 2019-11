Il Centro Democratico ha un nuovo coordinatore regionale. Si tratta di Alessio Marotto, 38 anni cagliaritano, in passato anche assessore al Comune di Monastir. Grazie al nuovo incarico entra a far parte anche del Consiglio nazionale del partito.

A rendere nota la nomina è la segretaria nazionale del partito Margherita Rebuffoni. “La Sardegna è da sempre una regione strategica per Centro Democratico – ha dichiarato – uno dei nostri più qualificati parlamentari della passata legislatura, Roberto Capelli, viene dall’Isola.

E sempre in Sardegna abbiamo eletto una consigliera regionale come Anna Maria Busia e molti importanti sindaci e consiglieri comunali. Con Alessio Marotto nel ruolo di coordinatore lavoreremo per rendere ancora più forte la nostra proposta politica sempre nell’ottica di rilanciare l’area di centrosinistra a cui continuiamo a guardare con convinzione”.