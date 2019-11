Tre giorni ricchi di eventi, musica, intrattenimento, cooking show e degustazioni guidate in occasione della manifestazione B’Week, all’interno del concorso nazionale BiNu, promosso dalla Camera di commercio di Nuoro, che si terrà nel capoluogo barbaricino da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. Una full immersion nel mondo del vino con 300 etichette partecipanti che si concluderà l’1 dicembre con le premiazioni delle migliori etichette. L’obiettivo della manifestazione, che si terrà al centro polifunzionale di via Roma, è quello di valorizzare le eccellenze vinicole sarde per promuoverle oltre il mare.

Dopo la tappa a Orosei nel luglio scorso e quella che ha portato la rassegna in Alto Adige, sul tappeto rosso del Merano Wine Festival, la manifestazione torna a Nuoro. Non solo vini sardi in concorso ma anche importanti ospiti della penisola. “In questo territorio abbiamo vini di grande qualità da promuovere e con queste manifestazione vogliamo farli diventare attrattivi – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Nuoro Agostino Cicalò nel corso della presentazione dell’iniziativa -. Ci siamo fatti vedere a Merano, che dopo il Vinitaly di Verona è la manifestazione più importante in Italia, ora torniamo a casa nella speranza di dare sempre più lustro ai nostri vini di ottima qualità”.

Saranno 180 le etichette da premiare l’1 dicembre quando la manifestazione – che ha avuto come partner le camere di Commercio dell’isola, Laore, la Regione e il Comune di Nuoro – si concluderà. “Dobbiamo costituire un brand e attrarre flussi turistici – ha spiegato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu – Puntiamo sull’agrogastronomia, sul vino e sulla cultura: tre pilastri fondamentali per far crescere la nostra economia. Manifestazioni come queste vanno nella direzione giusta”.