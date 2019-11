Il 1° Novembre, due giovani quartesi avevano cercato di rubare uno scooter a un ragazzo loro compaesano, che a sua volta, dopo un pestaggio e accompagnato da altri quattro ragazzi, ha derubato gli aggressori del cellulare.

Così, i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, al termine dell’indagine, hanno sottoposto in stato di libertà per concorso in rapina i cinque giovani quartesi, di età compresa fra i 17 e i 20 anni.

Per quanto riguarda i due giovani inizialmente rapinati, sono stati a loro volta denunciati per tentato furto.