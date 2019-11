Paura nella notte lungo la 131 all’altezza del 73esimo chilometro per l’incendio di un camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la strada.

Inoltre era presente una pattuglia dei carabinieri che ha garantito la sicurezza della viabilità lungo la strada statale.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.