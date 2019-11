Arriva dalla Rettrice dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo, l’invito rivolto a tutti a partecipare al “Saturday for Future”, l’iniziativa che si svolgerà sabato 30 novembre.

Un evento che mira a trasformare il sabato nel giorno dell’impegno per la produzione e il consumo responsabili a favore dello sviluppo sostenibile, compiendo azioni che tutti i cittadini possono mettere in pratica e che possono innescare circoli virtuosi in grado di cambiare i modelli produttivi a favore di uno sviluppo sostenibile e, in vista delle spese natalizie, invitarli a evitare gli sprechi, ridurre al minimo i rifiuti, riciclare e scegliere in modo responsabile i prodotti che si acquistano, guardando sempre di più alla sostenibilità del modello di sviluppo.

L’obiettivo è di migliorare le abitudini di spesa per una produzione e un consumo responsabili come definito dal Goal 12 dell’Agenda 2030. “L’Università degli Studi di Cagliari, partner della Rete delle Università Sostenibili, impegnata nell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 – spiega la professoressa Del Zompo – intende condividere l’iniziativa dandone massima diffusione al proprio personale e agli studenti, auspicando una partecipazione significativa attraverso azioni concrete mirate a favorire consumi sostenibili nella convinzione che produrre e consumare responsabilmente sia di fondamentale importanza per scongiurare danni irreversibili al nostro pianeta e alle future generazioni”.

“Il nostro Ateneo è già impegnato a sostenere gli obiettivi dell’Agenda ONU – conclude la Rettrice – e intende ora sostenere e diffondere quanto l’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), promotrice dell’iniziativa, suggerisce per favorire la partecipazione”.