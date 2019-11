Alle prime luci dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno sottoposto a custodia cautelare in carcere una coppia di italiani accusati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo scorso settembre, infatti, i militari hanno scoperto che due soggetti, noti a Cagliari come punto di riferimento per spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti, sarebbero partiti per un viaggio all’estero. La coppia, un uomo di 43 anni e una donna di 40, infatti, si recava spesso in Germania.

Per questo motivo, sono stati fatti vari controlli all’aeroporto di Elmas e sui passeggeri sia in arrivo che in partenza da Cagliari. Da qui, sono stati visti salire su una Lancia Y, con a bordo altre due persone e, una volta giunti a Cagliari, hanno iniziato a prendere scatoloni da un’altra auto.

A questo punto, i militari hanno deciso di intervenire, scoprendo all’interno delle scatole 14 bottiglie di vino di prestigiose marche perfettamente confezionate, al cui interno, però, è stato successivamente scoperto esserci un liquido contenente ketamina, per un valore di circa 150 mila euro.

Grazie poi a una perquisizione, la donna è stata arrestata anche per possesso di varie dosi di ecstasy, hashish e marijuana.

Si tratta di uno dei più importanti sequestri di ketamina avvenuti in Italia.